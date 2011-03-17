В Кабардино-Балкарии в доме возможного пособника НВФ нашли склад боеприпасов

В Кабардино-Балкарии задержан предполагаемый пособник боевиков. В его доме в городе Чегем на улице Школьной, дом 157сотрудники милиции обнаружили склад боеприпасов.



Предполагаемого пособника боевиков сотрудники МВД РФ задержали в ходе реализации оперативной информации. При обыске были изъяты две гранаты, два запала, патроны и самодельное взрывное устройство, передает РИА Новости. Бомба состояла из картонной коробки, в которой находились шесть 200-граммовых и одна 400-граммовая тротиловые шашки, поражающие элементы в виде саморезов и строительных дюбелей, капсюль-детонатор с выведенным огнепроводным шнуром.