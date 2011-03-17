ГУВД: В Подмосковье за минувшие сутки без вести пропали 10 человек

По данным ГУВД по Московской области за 16 марта в регионе зарегистрировано 1017 преступлений и сообщений о них, из которых раскрыто – 756. Зарегистрировано, в частности, одно убийство - оно раскрыто, 122 кражи - раскрыты 42.

На дорогах Подмосковья за среду произошло 23 ДТП, в авариях погибли 4 человека и пострадали 29, уточняют в ГУВД по Московской области. 10 граждан за среду пропали без вести.