В Ингушетии во дворе дома начальника отдела УФСИН взорвались 2 бомбы

В Ингушетии сотрудники милиции ищут преступников, бросивших два взрывных устройства во двор дома начальника отдела УФСИН России. Инцидент произошел в населенном пункте Али-Юрт Назрановского района.



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Около часа ночи неизвестные на автомобиле "Жигули" бросили две бомбы во двор дома начальника отдела управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) РФ. Пострадавших в результате взрывов нет. В доме выбиты двери и оконные стекла. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.