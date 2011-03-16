Врач районной поликлиники в Москве задержана по обвинению в обмане пенсионеров

Участковый врач столичной поликлиники № 81 задержана по подозрению в обмане 16 пенсионеров на 4,5 млн рублей. Мошенница брала у них в долг крупные суммы, которые не возвращала.



«В ходе проверки оперативники отдела экономической безопасности УВД установили, что в период с февраля 2009 года по декабрь 2010 года подозреваемая, являясь участковым врачом-терапевтом городской поликлиники и используя свое служебное положение, входила в доверие к своим пациентам— пенсионерам, а также коллегам по работе», – сообщил руководитель пресс-службы УВД Виктор Максимов.



«Милиционеры установили, что от действий женщины пострадали 16 человек, которые передали женщине деньги на общую сумму свыше 4,5 млн рублей»,— цитирует его слова РИА "Новости".



Оперативники предполагают, что обманутых аферисткой людей намного больше, и их просят обращаться в УВД.