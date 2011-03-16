В Москве раскрыта банда экстремистов, в состав которой входил школьник

В Москве раскрыта экстремистская группировка. Банду, в состав которой входил 16-летний школьник, подозревают в серии убийств и нападений на лиц неславянской внешности, совершенных в прошлом году.



"По данным следствия, 20-летний безработный житель Подмосковья Денис Кузнецов создал экстремистское сообщество, активными членами которого стали 20-летний москвич Евгений Маренчук, 27-летний житель Подмосковья Максим Бизин, 16-летний учащийся одной из московских школ, 17-летняя учащаяся медицинского колледжа", - сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.



С апреля по июль 2010 года члены преступной группы убили одного человека и сильно избили еще пять людей различных национальностей, а также совершили разбойное нападение. Преступления были совершены в столичном районе Марьина Роща, сообщает РИА "Новости".



По статье "убийство" обвиняемым грозит до пожизненного заключения.