В Кабардино-Балкарии эвакуированы работники Нальчикского городского суда на улице Горького. Эвакуация была проведена после анонимного звонка о якобы заложенной в здании бомбе.



Анонимное сообщение о минировании здания городского суда поступило коло 12:30 по мск в среду. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов эвакуировали из здания работников горсуда, передает РИА Новости. Также была проведена эвакуация сотрудников расположенного рядом гарнизонного военного суда. В настоящее время оба здания обследуют кинологи и саперы.