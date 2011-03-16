Во Львовской области хулиганы разрушили памятник воину-освободителю

Во Львовской области Украины хулиганы разбили памятник воину-освободителю в городе Великие Мосты. Неизвестные разбили верхнюю часть монумента, расположенного на центральной площади.



Об этом сообщил заместитель председателя Антифашистского комитета Украины Александр Калынюк. Здесь, по словам Калынюка, захоронены более ста солдат, освобождавших Великие Мосты от немецко-фашистских захватчиков. Местные власти не проявили реакции на акт вандализма не последовало. «Массивный бетонный монумент, возведенный в 70-х годах, восстановлению уже не подлежит», - цитирует Калынюка ИТАР-ТАСС.