В Амурской области закрыли подпольное казино, оборудованное в гаражном комплексе

В Амурской области закрыли подпольное казино. Пол игорное заведение был переоборудован теплый бокс, расположенный в гаражном комплексе. Гаражи находятся почти в центре Благовещенска.



Об этом сообщил сотрудник УВД Амурской области Сергей Чебарев. По его словам, гаражи расположены на охраняемой территории. "Гараж был полностью переоборудован под казино, даже камеры видеонаблюдения были установлены. Доступ в это игорное заведение имели только избранные - вход осуществлялся по карточкам. В момент, когда казино посетили оперативники, игра шла полным ходом", - цитирует Чебарева РИА Новости.