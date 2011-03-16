В Нальчике уничтожен боевик, оказавший сопротивление сотрудникам УФСБ

В Нальчике убит боевик, оказавший вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. По данным СК РФ по Кабардино-Балкарии, боевик был ликвидирован у одного из домов на улице Толстого.



Сотрудники УФСБ, проводившие оперативные мероприятия по выявлению участников незаконных вооруженных формирований, попытались задержать мужчину. Тот оказал им вооруженное сопротивление. Ответным огнем нападавший был убит. Была установлена личность убитого. Им оказался 23-летний Аслан Емкужев. у него были изъяты обрез охотничьего ружья калибра 20 миллиметров с семью патронами, две ручные гранаты, а также несколько емкостей с зажигательной смесью, передает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело.