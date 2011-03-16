В Северной Осетии троих местных жителей задержали за незаконный сбыт оружия

В Северной Осетии троих местных жителей задержали по подозрению в незаконном сбыте оружия. У арестованных изъято 4 автомата и один пистолет. Устанавливаются каналы сбыта и приобретения оружия. Факт продажи огнестрельного оружия был установлен в ходе проведенных оперативных мероприятий, передает Интерфакс. Троих местных жителей задержали в результате проведенных спецмероприятий в Ирафском, Дигорском районах республики, а также в городе Владикавказе.