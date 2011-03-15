По факту убийства предпринимателя в Балашихе возбуждено дело

Накануне, около 23 часов 30 минут, около одного из жилых домов по улице Звездная в городе Балашихе Московской области совершено убийство предпринимателя: злоумышленник, по данным следствия, произвел в жертву не менее 5 выстрелов из огнестрельного оружия.

Бизнесмен, находящийся в автомобиле «Wolcswagen Taureg», от полученных огнестрельных ранений в голову и туловище, скончался на месте происшествия, сообщает Следственный Комитет.



По данному факту следственным отделом по городу Балашихе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).