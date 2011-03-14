Курсанты Уссурийского Суворовского военного училища пытались убить таксиста

В отношении двух курсантов Уссурийского Суворовского военного училища, подозреваемых в попытке убийства, возбуждено уголовное дело. Потерпевший госпитализирован.

Как стало известно, двое 16-летних суворовцев сбежали из училища, украв деньги у сокурсников. В этот же день их задержала милиция при попытке задушить таксиста.

"Курсанты напали на таксиста, который согласился их подвезти из поселка Новошахтинский Михайловского района. В качестве орудия они использовали кусок электрического провода и молоток", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Таксист доставлен в больницу с многочисленными травмами головы и следами удушения.