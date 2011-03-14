В Москве на глазах детей мужчина расстрелял женщину и покончил с собой

Кровавое происшествие случилось вечером в одном из дворов на улице Ефремова в Москве. Мужчина

подбежал к женщине с коляской, выстрелил в нее из пистолета, а затем застрелился сам.



Свидетелями этих выстрелов стали прохожие и жители соседних домов, а также годовалый и трехлетний малыши, которые гуляли в этом дворе со своей няней. Как сообщает Life News со ссылкой на правоохранительные органы, стрелявший совершил это из ревности. Испуганных детей забрали домой родители. Проводится проверка.