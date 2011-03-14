В баре Луизианы мужчина расстрелял толпу молодежи

В результате инцидента погиб молодой человек, еще несколько ранены. Вооруженный мужчина объявлен в розыск.



Мужчина открыл стрельбу по толпе школьников незадолго до полуночи в минувшую субботу. Смертельные раны получил 18-летний юноша, который скончался на месте. 16-летняя девушка госпитализирована в критическом состоянии. Кроме того, ранены еще две девушки 14 и 17 лет, а также 15-летний школьник американского штата.