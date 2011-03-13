В Китае задержаны более 3 тысяч производителей поддельных товаров

В Китае задержан 3001 производитель поддельных товаров. У задержанных изъято около 26 тысяч подделок, в том числе лекарства, мобильные телефоны с логотипами Nokia и Apple и другие электроприборы. Кроме того, обнаружено большое количество контрафактных алкогольных напитков.

США и другие торговые партнёры Китая требуют от властей обуздать чёрный рынок. Китайское правительство пообещало, что недавно принятые шаги, направленные на борьбу с производителями подделок, будут иметь ощутимые результаты.