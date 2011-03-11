На улице Милашенкова взорвались бомбы аналогичные взорванной у здания ФСБ

На улице Милашенкова взорвались бомбы аналогичные взорванной 9 марта на остановке общественного транспорта на Мичуринском проспекте возле здания Академии ФСБ.

Как стало известно, оба взрывных устройства, сработавших на северо-востоке Москвы, были начинены поражающими элементами в виде обрезков гвоздей, передает "Интерфакс".

Разлетевшиеся гвозди повредили несколько автомобилей, на нескольких этажах жилого дома взрывной волной выбиты стекла, по счастливой случайности никто не пострадал.