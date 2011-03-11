ГУВД: В Подмосковье за минувшие сутки без вести пропали 26 человек

По данным пресс-службы ГУВД по Московской области за 10 марта 2011 года в регионе зарегистрировано 1163 преступления и сообщения о них, из которых раскрыто – 917.

Зарегистрированы, в частности, 2 убийства - оба раскрыты, 77 краж - раскрыты 23.

На дорогах Подмосковья за сутки произошло 15 ДТП, в авариях пострадали 16 человек. На территории Московской области произошло 16 пожаров, в огне погибли 10 человек. 26 граждан за 10 марта пропали без вести, уточняется в сообщении ГУВД по Московской области.