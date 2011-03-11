В Екатеринбурге сотрудников банка ВТБ-24 обвиняют в краже 150 млн. руб

В Екатеринбурге двое сотрудников банка ВТБ-24 обвиняются в краже 150 миллионов рублей. Работники кредитного учреждения отвечали за кредиты и финансовые риски. Мошенники разработали схему, благодаря которой могли брать в кассе банка любые денежные суммы.

Почти за год они выдали 47 автомобильных и потребительских кредитов, причем документы изначально оформлялись на неплатежеспособных горожан. После предоставления кредита заемщики получали деньги и отдавали их сотрудникам банка. В настоящее время в тонкостях этой схемы разбираются следователи.

Один из организаторов преступления задержан. Его подельник сбежал в Арабские Эмираты. Полиция совместно с представителями Интерпола готовит документы для международного розыска мошенника.