Причиной убийства семьи на хуторе Возрождение стало ограбление - СК РФ

В следственном управлении Следственного комитета по Ставропольскому краю сообщили, что причиной убийства семьи на хуторе Возрождение стало ограбление.



По данным оперативников, жертвами преступников стали члены семьи Сахранич - глава семейства Юрий 1966 года рождения, его жена Татьяна 1960 года рождения, и их дочь Ольга 1990 года рождения. Малолетний Андрей остался жив по счастливой случайности. Преступники связали мальчику руки, но он сумел их развязать. Ребенок убежал к соседям они и вызвали правоохранительные органы. Звонок в отделе милиции зафиксировали около 17:00.



Преступники унесли из дома награбленного на сумму в 300 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что на преступление они шли по наводке. По словам сотрудников правоохранительных органов, семья Сахранич были "нормальной семьей" - "муж работал телефонистом в узле связи в Минеральных Водах, жена была медсестрой в детской поликлинике, дочь - студентка".



Следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и криминалистов следственного управления по Ставропольскому краю продолжает работать на месте происшествия, обстоятельства преступления устанавливаются.