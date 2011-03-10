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На хуторе Возрождение на Ставрополье убита семья, остался малолетний ребенок

10 марта 2011, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]

На хуторе Возрождение на Ставрополье убита семья, остался малолетний ребенок

Сегодня на Ставрополье на хуторе Возрождение Минераловодского района в одном из домов были найдены тела трех человек с огнестрельными ранениями, живым остался малолетний ребенок.

Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Ставрополью Екатерина Данилова, она рассказала: "Найдены тела мужчины, женщины и девушки в возрасте около 20 лет. Это была семья: муж, жена и дочка, все убиты из огнестрельного оружия, в живых остался только восьмилетний мальчик".

По словам Е.Даниловой, убийство произошло сегодня около 18.00 мск.

В настоящее время на место происшествия выехали сотрудники следственного управления СК России по Ставропольскому краю. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 105 - убийство, части 4 ст. 162 - разбойное нападение, передает РИА Новости.

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