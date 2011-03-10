В Нижегородской области изъяли 30 кг афганского героина

В Нижегородской области наркополицейские в ночь на четверг изъяли более 30 килограммов афганского героина, который наркодилеры провезли через российскую границу. Об этом заявил глава Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов на коллеги ведомства по итогам 2010 года. "Под Нижним Новгородом изъято свыше 30 кг высококачественного чистого героина из Афганистана", - цитирует главу ФСКН "Интерфакс".