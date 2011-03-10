В Москве неизвестный сообщил о заложенной бомбе в здании Арбитражного суда. Сотрудники правоохранительных органов обследуют здание на Большой Тульской, 17. На место прибыли дополнительные наряды милиции и пожарные. Эвакуация людей из здания не проводится. Помещения осматривают кинологи со служебными собаками, передает РИА Новости. В то же время милиция принимает меры для установления номера телефона звонившего.