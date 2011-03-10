В Санкт-Петербурге преступники ограбили Промсвязьбанк, проделав лаз в потолке

В Санкт-Петербурге ограбили офис Промсвязьбанка. Предварительная сумма ущерба составляет 7 миллионов рублей. Преступление было совершено вечером в среду, 9 марта. Ограбление произошло в то время, когда офис уже был закрыт. Злоумышленники заранее готовились к ограблению, передает РИА Новости. Преступники проникли в офис, расположенный на первом этаже жилого дома, проделав лаз в потолке.