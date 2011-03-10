В Кабардино-Балкарии уничтожены трое боевиков

В Кабардино-Балкарии в ходе боевого столкновения были уничтожены трое боевиков. Участники НВФ были ликвидированы в селении Шалушка Чегемского района. Ранены двое спецназовцев.



На территории Эльбрусского и части Баксанского районов КБР до сих пор действует введенный 20 февраля после нападения на туристов режим контртеррористической операции, передает РИА Новости. Режим КТО был введен после того, как 18 февраля на въезде в селение Заюково на федеральной автодороге Прохладный-Азау двое неизвестных под видом милиционеров расстреляли находившихся в микроавтобусе "Соболь" пятерых туристов из Москвы.