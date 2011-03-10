В Москве задержали турагента-мошенника, продававшего несуществующие путевки

В Москве задержан турагент-мошенник, продававший жителям столицы несуществующие дорогостоящие туристические путевки. Жертвами мошенника стали одиннадцать человек.



Об этом сообщила официальный представитель управления экономической безопасности Ирина Волк. По ее словам, стоимость турпутевок у преступника составляла от 200 до 400 тысяч рублей. Некогда мужчина на самом деле работал в агентстве, передает РСН. После увольнения мошенник взялся за бывших клиентов.