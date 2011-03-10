В Новосибирске из-за сообщения о бомбе были эвакуированы 6,5 тысяч посетителей двух гипермаркетов "Ашан". Сообщение о бомбе оказалось ложным. Проводится проверка.



Милиционерам пришло электронное сообщение о том, что заминирован гипермаркет "Ашан". В Новосибирске таких гипермаркетов два, они находятся в торговых центрах в Калининском и Кировском районах. Были эвакуированы оба магазина, передает РИА Новости. Взрывное устройство обнаружено не было. Уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) еще не возбуждено.