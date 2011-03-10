В Чите ищут бомбу в здании педагогического университета. Анонимное сообщение о том, что вуз заминирован, пришло на сайт университета. Это второй случай за 2 дня. Об этом сообщает пресс-служба УВД Читы. По данным ведомства, это второй подобный случай за два дня. В среду в Чите после сообщения о взрывном устройстве было оцеплено здание крупнейшего в городе торгово-развлекательного центра. Были эвакуированы около 500 посетителей и персонала.



В среду телефонные террористы "заминировали" ряд вузов в различных областях России. Былди эвакуированы тысячи студентов и преподавателей. Это коснулось пяти вузов Сибирского федерального округа, Московского и Ставропольского государственных университетов, учебных заведений в Мурманске и Ижевске.