В правоохранительных органах Москвы сообщили, что по факту взрыва на остановке у Академии ФСБ на Мичуринском проспекте возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".



Сотрудник правоохранительных органов, в частности, сказал: "Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "терроризм". По его словам, сработавшая на остановке общественного транспорта бомба была начинена поражающими элементами, зона поражения составила 50 метров и "лишь по счастливой случайности никто не пострадал", передают РИА Новости.



Напомним, взрыв произошел около 16.30. В результате взрыва пострадавших нет, незначительный ущерб получили припаркованные рядом с остановкой автомобили.