Аслан Черкесов, обвиняемый в убийстве Егора Свиридова, женился в СИЗО

Аслан Черкесов, обвиняемый в убийстве болельщика "Спартака" Егора Свиридова во время массовой драки на Кронштадтском бульваре в декабре прошлого года, женился.

По данным источника, близкого к семье обвиняемого, с разрешения следствия в СИЗО "Матросская тишина" прошла церемония его бракосочетания. Черкесов женился на девушке из Чебоксар Татьяне, как стало известно, она еще до ареста Черкесова была беременна, передает "Интерфакс".

"Аргументы.ру" писали, что всем шестерым обвиняемым в убийстве Егора Свиридова уже предъявлены обвинения.