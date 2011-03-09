В Подмосковье арестован начальник криминальной милиции ОВД «Лыткарино». Майора милиции подозревают в мошенничестве. Мужчина требовал 150 тысяч рублей за подписку о невыезде.



Сотрудник милиции пытался получить 150 тысяч рублей за подписку о невыезде для подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России по Московской области Ирина Гуменная. «Начальник криминальной милиции был задержан в ночь на 6 марта в своем кабинете при получении денег от жены подозреваемого. По решению суда милиционер арестован», - цитирует Гуменную РИА Новости.