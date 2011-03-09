В Москве ищут террориста-смертника, прибывшего из Ставрополья

В Москве милиция разыскивает жителя Ставрополья по подозрению в подготовке теракта в городе. Это Виктор Двораковский, 1987 года рождения, уроженец поселка Иноземцево.



Информация о предполагаемом террористе-смертнике поступила в дежурную часть из ГУВД по Ставропольскому краю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Двораковский является сторонником радикального ислама. Разыскиваемый вступил на путь джихада и прошел соответствующую идеологическую подготовку. Мужчина имеет европейскую внешность, ростом 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, прямые, глаза темные, может носить бороду. Эта информация передана во все отделы столичной милиции.