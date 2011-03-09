В Ингушетии семейная ссора привела к перестрелке, погибли три человека

В Ингушетии в результате семейной ссоры, которая переросла в перестрелку, погибли три человека. Инцидент произошел в селении Яндаре в домовладении № 193 по улице Ахриева.



во вторник, 8 марта около 18:30 на почве ссоры были убиты три человека, еще шесть получили ранения. В основном все пострадавшие являются членами двух семей: Дауда Костоева и Исропила Костоева, являющихся родными братьями. Были убиты сын и жена Исропила: Амирхан Исропилович, 1985 года рождения, и Фатима Ахмедовна, 1958 года рождения. Погиб сын Дауда Костоева Магомед, 1971 года рождения, передает РИА «Новости».



