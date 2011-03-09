В Москве неизвестные вскрыли банкомат и похитили 400 тысяч рублей

На юго-западе Москвы неизвестные вскрыли банкомат и похитили 400 тысяч рублей. Инцидент произошел минувшей ночью в помещении на Ленинском проспекте. Одного преступника удалось задержать.



Сигнализация сработала в помещении на Ленинском проспекте, когда трое мужчин попытались украсть банкомат. Злоумышленники взломали устройство и похитили деньги, передает РИА Новости. Сумма похищенного составляет 400 тысяч рублей. Один из преступников задержан, двоим удалось скрыться.