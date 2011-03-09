В Новосибирске студентов НГУ эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Студенты и преподаватели Новосибирского государственного университета (НГУ) эвакуированы из-за сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве.



Сообщение о бомба пришло на электронную почту проректора по научной работе вуза в 10.50 по местному времени (7.50 мск). Об этом сообщает ГУВД Новосибирской области. В здании была проведена эвакуация людей, на месте работает кинолог с собакой, передает РИА Новости. Сотрудники милиции ищут человека, приславшего электронное сообщение.