В Кабардино-Балкарии боевик подорвался на гранате при попытке задержания. Инцидент произошел в Нальчике около 20:30 мск на территории средней школы № 19 в микрорайоне Горный. Наряд сотрудников ППС заметил неизвестного и окликнул его, чтобы досмотреть документы. Об этом сообщает СК РФ по КБР. Мужчина попытался скрыться и намеревался бросить гранату в сотрудников милиции. Гранта взорвалась у него в руке, передает "Интерфакс". Он погиб на месте.