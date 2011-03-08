На востоке Москвы водитель сбил инспектора ГИБДД

На востоке Москвы водитель иномарки сбил инспектора ГИБДД. В городе введен специальный план «Перехват». Авария произошла на посту ДПС на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.



Около 17:00 по мск инспектор ГИБДД остановил для проверки автомобиль Ford Scorpio фиолетового цвета, у водителя которого отсутствовал талон техосмотра. Инспектор пригласил нарушителя в помещение поста для составления протокола, передает «Интерфакс». Неожиданно водитель напал на инспектора, вырвал у него права, запрыгнул в автомобиль и попытался скрыться. Сотрудник ГИБДД преградил дорогу машине, однако водитель не остановился. Он сбил полицейского, протащив его на капоте автомобиля более 50 метров. Сотрудник был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Машина скрылась в сторону микрорайона Гольяново. Машина объявлена в розыск.