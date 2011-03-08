В Литве задержали сына Джохара Дудаева с 7 поддельными паспортами

В Литве на минувшей неделе был задержан сын Джохара Дудаева. Деги Дудаев с 7 поддельными паспортами был задержан в Каунасском районе 2 марта на дороге Вильнюс - Каунас. Об этом сообщает новостной портал www.delfi.lt. Дудаева арестовали сотрудники управления по оперативной деятельности Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). Они задержали автомобиль Audi A6, за рулем которого находился арестованный. У пассажира было обнаружено семь поддельных паспортов граждан Литвы.