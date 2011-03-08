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В Перми избили активистов партии «Единая Россия»
8 марта 2011, 15:00 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]
В Перми неизвестные избили активистов партии «Единая Россия». По предварительным данным, пострадали от 5 до 10 студентов-волонтеров. Инцидент произошел около штаба партии. Об этом сообщил руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России" Андрей Воробьев. По его словам, активисты "ЕР" работали на одном мероприятии. "Произошла стычка - с битами и кастетами напали на молодых ребят от 18 до 23 лет", - рассказал Воробьев в интервью РСН.
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