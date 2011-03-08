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В Дагестане ночью прогремел взрыв в Буйнакске
8 марта 2011, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]
В Дагестане в городе Буйнакс в ночь на вторник прогремел взрыв возле магазина по улице Ленина. По данным представителя МВД республики, жертв и пострадавших в результате взрыва нет.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный привел в действие самодельное взрывное устройство неустановленного образца мощностью около 40 грамм в тротиловом эквиваленте около входной двери коммерческого магазина, сообщает РИА Новости.
В результате взрыва повреждена входная дверь магазина и витрины.
Сейчас ведутся поиски преступника.
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