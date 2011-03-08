В Дагестане ночью прогремел взрыв в Буйнакске

В Дагестане в городе Буйнакс в ночь на вторник прогремел взрыв возле магазина по улице Ленина. По данным представителя МВД республики, жертв и пострадавших в результате взрыва нет.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный привел в действие самодельное взрывное устройство неустановленного образца мощностью около 40 грамм в тротиловом эквиваленте около входной двери коммерческого магазина, сообщает РИА Новости.

В результате взрыва повреждена входная дверь магазина и витрины.

Сейчас ведутся поиски преступника.