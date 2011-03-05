В Москве милиционеров уволили после того, как машина ППС сбила ребенка. Инцидент произошел в субботу на Палехской улице. Все уволенные - сотрудники УВД Северо-восточного АО Москвы.



Утром в субботу, 5 марта, милицейская машина сбила ребенка и прибывший на место наряд не дождался автоинспекторов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы окружного УВД Яна Олифир. По ее словам, пострадавший ребенок был госпитализирован. Олифир отметила, что "наряд не дождался сотрудников ГИБДД, а самостоятельно приехал в отдел внутренних дел и доложил о произошедшем руководству". По данному ДТП проводится проверка, передает РИА Новости.