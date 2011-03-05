В Саратове предпринимателя подозревают в неуплате 18,2 млн рублей налогов

В Саратове бизнесмена подозревают в неуплате 18,2 миллионов рублей налогов. В отношении директора ООО "Соколовогорская мука" возбуждено уголовное дело. Предприятие является основным поставщиком муки для местных хлебозаводов. По версии следствия, директор предприятия умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с организации за период с 1 января 2008 года по 30 сентября 2010 года. Сумма налогов составляет более 18,2 млн рублей. В результате действий главы компании, по мнению следствия, "в федеральный бюджет не поступила крупная сумма НДС", передает РИА Новости.