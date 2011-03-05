В Татарстане перед судом предстанет местный житель, поджегший дом священника

В Татарстане местный житель предстанет перед судом за попытку поджога дома священника. Анатолий Кувшинов пытался поджечь дом священника в селе Базарные Матаки.



Об этом сообщил старший помощник прокурора республики Равиль Вахитов. По его словам, Кувшинов обвиняется по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба). У обвиняемого, подрабатывавшего в приходе храма в честь Пресвятой Троицы села Базарные Матаки Казанской епархии, возникла неприязнь к священнику местного прихода из-за разногласий об оплате его труда. 29 сентября 2010 года Кувшинов в состоянии опьянения бросил подожженную бутылку с зажигательной смесью в окно дома священнослужителя.