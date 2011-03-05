В Москве суд санкционировал арест мошенницы Екатерины Алабужиной

В Москве суд санкционировал арест мошенницы. Екатерина Алабужина обвиняется в мошенническом хищении 15 млн долларов у представителя компании PPF Investments Ltd Мартина Шаффера.



Арест санкционировал Тверской суд Москвы. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь суда Александра Березина. По ее словам, судья удовлетворил ходатайство следствия и постановил "изменить Алабужиной меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу". Согласно материалам уголовного дела, Алабужиназа плату в 15 млн долларов обещала привлечь представителей правительства страны для разрешения коммерческого конфликта, передает РИА «Новости».



