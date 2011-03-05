Боевик Коригов, убитый в Назрани, был одним из главарей ингушского подполья

Боевик Хамзат Коригов, уничтоженный накануне в Назрани, был одним из руководителей ингушского бандподполья. Коригов был близко связан с Александром Тихомировым по кличке "Саид Бурятский".



Об этом говорится в сообщении УФСБ по Ингушетии. Сведения о местонахождении одного из руководителей ингушского бандподполья амира Назрановского района Хамзата Коригова были получены от жителей Ингушетии. Попытка задержать боевика была совершена 4 марта 2011 в Назрани, передает РИА Новости. Коригов оказал сопротивление и был убит. По данным УФСБ, ликвидирвоанный боевик причастен к организации подрыва ГОВД Карабулака в апреле 2010 года.