В Москве мошенники под видом социальных работников обокрали двух пенсионерок. Кражи произошли на юге и юго-западе столицы. Воры украли ювелирные украшения и крупные суммы денег.



Милиция ищет мошенников, передает РИА Новости. Сумма ущерба превысила миллион рублей. Первое ограбление произошло в пятницу в квартире на Профсоюзной улице. Представившись сотрудницами собеса, две женщины проникли в квартиру пенсионерки и похитили ювелирные украшения на сумму около 650 тысяч рублей. Спустя несколько часов двое мужчин и женщина под предлогом обмена денег на купюры нового образца похитили у пожилой женщины 370 тысяч рублей. Второй случай произошел на улице Бехтерева. По фактам ограбления возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).