Замначальника ОВД при РУДН подозревают в вымогательстве

В Москве замначальника ОВД по обеспечению порядка на территории Российского университета дружбы народов (РУДН) обвиняют в вымогательстве денег у бизнесмена за "покровительство".



В отношении милиционера и его знакомого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Подозреваемый - подполковник милиции, передает РИА Новости. Он был отстранен от занимаемой должности. По данным следствия, милиционер был задержан 22 февраля при получении 50 тысяч рублей и долговой расписки от коммерсанта на сумму 190 тыс. рублей и 57,5 тыс. долларов "за покровительство". Статья 163 УК РФ предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.



