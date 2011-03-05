В Твери неизвестные ограбили банк на 3,5 млн рублей

В Твери неизвестные похитили из банка около 3,5 млн рублей. Инцидент произошел в ночь на пятницу. Преступники проникли в здание на улице Вольного Новгорода, заранее повредив сигнализацию.



Из сейфов банка воры похитили более 2,3 миллиона рублей, 3 тысячи долларов США и около 10,5 тысячи евро. Также были украдены 38 банковских чековых книжек, передает РИА «Новости». Предварительная сумма ущерба составляет 3,5 млн рублей. По факту ограбления возбуждено уголовное дело.



