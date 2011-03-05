Из банкомата на юге Москвы похитили 2,1 млн рублей

На юге Москвы неизвестные похитили из банкомата больше двух миллионов рублей. Инцидент произошел в пятницу. Милиционеры ищут преступников, похитивших 2,1 млн рублей.



Злоумышленники взломали банкомат, расположенный в тамбуре офиса одного из банков, при помощи монтировки. Кража была совершена в здании по адресу: Варшавское шоссе, дом 36. Уходя с места преступления, воры разбили камеру видеонаблюдения, передает РИА Новости. По факту ограбления возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере.