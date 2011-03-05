В Пермском крае задержаны все подозреваемые в нападении на сотрудников ДПС
5 марта 2011, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]
В Пермском крае сотрудниками правоохранительных органов задержаны все подозреваемые в нападении на сотрудников ДПС на выезде из города Чусовой при досмотре автомобиля ВАЗ-2104.
Напомним, семеро неизвестных рано утром 5 марта при досмотре автомобиля напали на пост ДПС возле АЗС на выезде из города Чусового Пермского края и завладели табельным оружием.
В результате операции "Перехват" были установлены и задержаны водитель автомобиля и трое нападавших, позднее были задержаны еще четверо нападавших.
Табельное оружие у налетчиков обнаружено и изъято.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Хищение оружия".