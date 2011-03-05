СК РФ: Профессор Пермского госуниверситета убит на почве личной неприязни

Профессор одной из кафедр Пермского государственного университета был убит 23-летним жителем Удмуртии на почве личных неприязненных отношений.

Напомним, 2 марта в одной из квартир Свердловского района города Перми обнаружено тело 53-летнего профессора одной из кафедр Пермского государственного университета с признаками насильственной смерти.

"По версии следствия, 23 февраля 2011 года подозреваемый совместно с потерпевшим распивали спиртные напитки, после чего на почве личных неприязненных отношений злоумышленник нанес мужчине множественные ножевые ранения, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении на сайте краевого следственного управления Следственного комитета РФ.

Как стало известно, после убийства подозреваемый похитил ноутбук и USB-модем, принадлежавшие убитому, и с места преступления скрылся.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

На официальном сайте Пермского государственного университета сообщается о трагической гибели доктора философских наук, профессора Сергея Михайловича Филиппова.